Сборная Беларуси по хоккею выиграла товарищеский матч у венгров

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею выиграла второй товарищеский матч. На этот раз у венгров.

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды Михаила Захарова. Шайбы в составе белорусов забросили Артем Демков, Михаил Стефанович и Андрей Белевич. Причем наша сборная вырвала победу в концовке третьего периода.

Напомним, в первом спарринге накануне белорусы разгромили австрийцев со счётом 5:1.

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