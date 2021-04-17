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Сборная Беларуси по хоккею выиграла товарищеский матч у венгров
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по хоккею выиграла второй товарищеский матч. На этот раз у венгров.
Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды Михаила Захарова. Шайбы в составе белорусов забросили Артем Демков, Михаил Стефанович и Андрей Белевич. Причем наша сборная вырвала победу в концовке третьего периода.
Напомним, в первом спарринге накануне белорусы разгромили австрийцев со счётом 5:1.
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Сборная Беларуси по хоккею выиграла второй товарищеский матч. На этот раз у венгров. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды Михаила Захарова. Шайбы в...
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