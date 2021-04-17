Уход за розами ранней весной. Рассказываем, как правильно обрезать и подкармливать

Источник материала: ОНТ

Очарование любому уголку сада придают цветы, особенно розы. «Королева цветов» или «жемчужина сада» достаточно капризна. Поэтому, прежде чем выращивать ее на своем садовом участке, стоит узнать основные правила и особенности ухода. От этого зависит здоровье и обильность цветения.

Расскажет обо всех тонкостях и нюансах выращивания роз агроном лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Татьяна Никонович.





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