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Уход за розами ранней весной. Рассказываем, как правильно обрезать и подкармливать

17.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уход за розами ранней весной. Рассказываем, как правильно обрезать и подкармливать

Очарование любому уголку сада придают цветы, особенно розы. «Королева цветов» или «жемчужина сада» достаточно капризна. Поэтому, прежде чем выращивать ее на своем садовом участке, стоит узнать основные правила и особенности ухода. От этого зависит здоровье и обильность цветения. 

Расскажет обо всех тонкостях и нюансах выращивания роз агроном лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Татьяна Никонович.


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Очарование любому уголку сада придают цветы, особенно розы. «Королева цветов» или «жемчужина сада» достаточно капризна. Поэтому, прежде чем выращивать ее на своем...
 
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