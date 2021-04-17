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Вспышка геомагнитной активности. Лунный календарь на неделю с 19 по 25 апреля

17.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вспышка геомагнитной активности. Лунный календарь на неделю с 19 по 25 апреля

В понедельник, 19 апреля, стоит остановиться, подумать и принять правильное решение. 21-го – имейте холодную голову, не ввязывайтесь в авантюрные дела. 25-го   можно делать всё, что пожелаете, лишь бы это не вредило окружающим и не противоречило вашим принципам.

Вспышка геомагнитной активности ожидается 21 и 22 числа. Метеозависимые люди будут в эти дни испытывать дискомфорт.

Вторая половина апреля – напряженное время для садоводов и огородников. Рассада многих растений (например, перца или томатов) уже набирает силу, однако для других как раз наступила пора посева. 19-го числа хорошо посадить баклажаны, кабачки и капусту. 22-го – укроп, фенхель и салат кочанный. 25-го – сейте однолетние и многолетние цветы.

Когда посетить парикмахера, чтобы изменение стиля пошло на пользу?  Ответ – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


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В понедельник, 19 апреля, стоит остановиться, подумать и принять правильное решение. 21-го – имейте холодную голову, не ввязывайтесь в авантюрные дела. 25-го –  можно...
 
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