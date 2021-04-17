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«Горизонт» выиграл женский чемпионат страны по баскетболу
Источник материала: ОНТ
Баскетбольный клуб «Горизонт» выиграл женский чемпионат страны.
Сегодня в третьем матче финальной серии обыграны «Цмокi-Мiнск» со счётом 78:55. В составе Горизонта по 16 очков набрали Виктория Гаспер и Анастасия Веремеенко. У «Цмоков» в активе Бритни Джонс – 24 очка. Таким образом, «Горизонт» стал первым по итогам чемпионата. «Цмокi» – вторые. Третье место заняла гродненская «Олимпия».
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Баскетбольный клуб «Горизонт» выиграл женский чемпионат страны. Сегодня в третьем матче финальной серии обыграны «Цмокi-Мiнск» со счётом 78:55. В составе Горизонта...
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