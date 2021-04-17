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Погода в областных центрах Беларуси с 19 по 25 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

17.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 19 по 25 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Погода на уходящей неделе не скучала. Выглянуло солнце, затем в южных районах страны прошел снег, а после пролился дождь. Не очень комфортная погода ожидает нас и в следующие 7 дней.

В понедельник без существенных осадков, во вторник по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +2…+7°C. Днем в понедельник +5…+10°C, а во вторник будет +4…+8°C.

В середине недели на большей части пройдут дожди, днем возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3…+8°C. Днем +3…+9°C. 

Во второй половине недели почти повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью +3…+7°C. Днем в четверг +11…+14°C, в пятницу от +7°C по западу до +15°C по юго-востоку. 

В следующие выходные дни сохранится прохладная погода. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха в ночные часы +1…+6°C, днем в субботу +2…+6°C, в воскресенье в середине дня +3…+9°C.

Подробный прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!  


Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем Telegram-канале «Рябов ответит». Смотрите программу «Метеогид» – ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем, мы прогнозируем! 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погода на уходящей неделе не скучала. Выглянуло солнце, затем в южных районах страны прошел снег, а после пролился дождь. Не очень комфортная погода ожидает нас и в...
 
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