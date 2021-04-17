Волейболистки «Минчанки» обыграли брестское «Прибужье» и стали победительницами чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» стали победительницами чемпионата Беларуси.

В финальной серии команда Станислава Саликова встречалась с брестским «Прибужьем». Добившись двух побед на выезде, сегодня «Минчанка» выиграла третий матч со счетом 3:0 по партиям (25:15, 25:12 и 25:20).

Для «Минчанки» этот успех стал седьмым в истории чемпионатов страны. Нападающая столичной команды Татьяна Маркевич была признана лучшим игроком чемпионата в финальной серии.

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