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Волейболистки «Минчанки» обыграли брестское «Прибужье» и стали победительницами чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
Волейболистки «Минчанки» стали победительницами чемпионата Беларуси.
В финальной серии команда Станислава Саликова встречалась с брестским «Прибужьем». Добившись двух побед на выезде, сегодня «Минчанка» выиграла третий матч со счетом 3:0 по партиям (25:15, 25:12 и 25:20).
Для «Минчанки» этот успех стал седьмым в истории чемпионатов страны. Нападающая столичной команды Татьяна Маркевич была признана лучшим игроком чемпионата в финальной серии.
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Волейболистки «Минчанки» стали победительницами чемпионата Беларуси. В финальной серии команда Станислава Саликова встречалась с брестским «Прибужьем»....
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