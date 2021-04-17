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Дожди, грозы и до +15°C. Погода на неделю с 19 по 25 апреля. Подробный прогноз

17.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди, грозы и до +15°C. Погода на неделю с 19 по 25 апреля. Подробный прогноз

Майское тепло, накрывшее нашу страну в начале недели, продержалось не очень долго. Средняя температура была до 7 градусов выше нормы. Однако через пару дней северо-восточный ветер принес более прохладные воздушные массы. Похолодало, зарядили дожди, а по западу в ночные часы и с мокрым снегом. Не очень комфортная погода ожидает нас и в следующие 7 дней.

В первой половине следующей недели атмосферными процессами станет управлять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой будут поступать влажные воздушные массы. Облачно с прояснениями. В понедельник без существенных осадков, во вторник по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Влажность до 80%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2…+7°C. Днем в понедельник +5…+10°C, во вторник +4…+8°C.

 В середине недели метеоусловия будет определять южный циклон с центром над Украиной. Связанный с ним активный атмосферный фронт принесет увеличение и уплотнение облачности. На большей части пройдут дожди, наиболее интенсивные по востоку, днем возможны грозы. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3…+8°C. Днем +3…+9°C. 

Во второй половине недели сохранится влияние ненастного циклона. Ожидается облачная, с небольшими прояснениями погода. Почти повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер северо-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +3…+7°C. Днем в четверг +11…+14°C, в пятницу от +7°C по западу до +15°C по юго-востоку.


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Майское тепло, накрывшее нашу страну в начале недели, продержалось не очень долго. Средняя температура была до 7 градусов выше нормы. Однако через пару дней...
 
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