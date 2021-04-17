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Планировали переворот и устранение Лукашенко: в ФСБ России сообщили о задержании Зенковича и Федуты (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Федеральная служба безопасности России заявила о
Представители российских спецслужб уточнили, что при этом Зенкович и Федута получали консультации с представителями США и Польши.
Фото: скриншот из видео
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Планировали переворот и устранение Лукашенко: в ФСБ России сообщили о задержании Зенковича и Федуты (ВИДЕО)
Федеральная служба безопасности России заявила о готовящемся в Беларуси государственном перевороте, который удалось пресечь благодаря совместной работе с...
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