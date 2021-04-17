Планировали переворот и устранение Лукашенко: в ФСБ России сообщили о задержании Зенковича и Федуты (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Федеральная служба безопасности России заявила о готовящемся в Беларуси государственном перевороте , который удалось пресечь благодаря совместной работе с Комитетом госбезопасности Беларуси.

Представители российских спецслужб уточнили, что при этом Зенкович и Федута получали консультации с представителями США и Польши.

Фото: скриншот из видео





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram