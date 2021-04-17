Юбилей у главного Деда Мороза Беларуси! Владимир Радивилов отметил 60-летие на сцене

Источник материала: ОНТ

Он пародирует всё, что пародируется, и служит главным Дедом Морозом страны! Заслуженный артист Владимир Радивилов отмечает юбилей. Звезде белорусской эстрады - 60! 35 лет на сцене. Этот вечер – тоже в лучах софитов. Виновник торжества собрал друзей и известных коллег в Белгосфилармонии. Большой концертный зал наполнен искренним смехом и аплодисментами зрителей. Хорошо, когда весело.

Александр Матяс, корреспондент ОНТ:

– 60 - прекрасный возраст, всё равно, что два по 30! Можете спародировать себя в будущем?

Владимир Радивилов, заслуженный артист Беларуси:

– Вы подали сейчас очень хорошую идею, когда-нибудь на сцене я сделаю пародию на самого себя. Думаю, лет через 20, я буду преподавать в Университете культуры и искусств, который я когда-то закончил.

– Сегодня вы – не просто артист, а «Истинный артист», как назвали свой вечер. Большая разница?

– Артист растёт, растёт и доходит до какой-то планки в жизни. Вот я почти дошёл до этой планки, до истинного артиста, который может делать всё на сцене: петь, читать монологи, фельетоны. У нас семья вообще вся пела. Сохранился песенник мамы, он хранится у меня. Думаю, со временем сделаю такую программу, чисто тех песен, старых.

– По пути к вам вопрос, который мне задал каждый: зимой - он волшебник, главный Дед Мороз страны, а вне сезона?

– Вне сезона я работаю в Белгосфилармонии с замечательным коллективом под управлением Игоря Иванова. Спасибо супруге, которая всегда следит за мной, это мой тыл, моя крепость, и человек, который никогда не предаст и будет стоять грудью за этого маленького, хрупкого артиста эстрады.

– Что же, с днём рождения - и человек, и артист! Истинный. Публика ждёт!

– Спасибо!

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