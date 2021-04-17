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«ПолитStandUp». Александр Шпаковский: Идея изоляции Беларуси – химера, ей не суждено стать реальностью
Источник материала: ОНТ
Беларусь и «все-таки не изоляция» – в рубрике «ПолитStandUp» эксперт Александр Шпаковский рассуждает о двух противоположных позициях на тему дипломатических контактов. Реальной – про сотрудничество в цифрах товарооборота и взаимных визитов, а также выдуманной – о якобы изоляции страны от нашей далекой зарубежной оппозиции. И это не история о «дружит/не дружит». Как Беларусь выстраивает отношения с партнёрами и как работает с теми, кто этого не хочет.
Подробности – в видео.
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«ПолитStandUp». Александр Шпаковский: Идея изоляции Беларуси – химера, ей не суждено стать реальностью
Беларусь и «все-таки не изоляция» – в рубрике «ПолитStandUp» эксперт Александр Шпаковский рассуждает о двух противоположных позициях на тему дипломатических...
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