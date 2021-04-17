Что происходит с организмом, когда вы пьете березовый сок? Диетолог предупредила об опасности

Источник материала: ОНТ

Взрослому и здоровому человеку стоит ежедневно выпивать не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока. Если потреблять этот напиток без меры, это может стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта и возникновения аллергии. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, пишет РИА «Новости».

Диетолог напомнила, что собирать березовый сок обычно начинают в марте, а заканчивают – в конце апреля-начале мая.

Сам сок содержит в себе сахар, органические кислоты, минеральные вещества – магний, калий, витамин С, витамины группы В, дубильные вещества и сапонины.

Специалист посоветовала не употреблять березовый сок деревьев, которые растут вдоль дорог или в городах.

По словам медика, важно помнить, что свежий березовый сок почти не подлежит хранению, так как высока вероятность того, что он забродит в течение первых суток после сбора, даже если держать его в холодильнике.

Чрезмерное потребление березового сока может стать причиной расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта – вздутия, метеоризма, а также нарушения стула. По словам Стародубовой, этот напиток может вызывать аллергию у детей и людей, склонных к таким заболеваниям.

Фото: pixabay

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