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Что происходит с организмом, когда вы пьете березовый сок? Диетолог предупредила об опасности
Источник материала: ОНТ
Взрослому и здоровому человеку стоит ежедневно выпивать не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока. Если потреблять этот напиток без меры, это может стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта и возникновения аллергии. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова,
Диетолог напомнила, что собирать березовый сок обычно начинают в марте, а заканчивают – в конце апреля-начале мая.
Сам сок содержит в себе сахар, органические кислоты, минеральные вещества – магний, калий, витамин С, витамины группы В, дубильные вещества и сапонины.
Специалист посоветовала не употреблять березовый сок деревьев, которые растут вдоль дорог или в городах.
По словам медика, важно помнить, что свежий березовый сок почти не подлежит хранению, так как высока вероятность того, что он забродит в течение первых суток после сбора, даже если держать его в холодильнике.
Чрезмерное потребление березового сока может стать причиной расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта – вздутия, метеоризма, а также нарушения стула. По словам Стародубовой, этот напиток может вызывать аллергию у детей и людей, склонных к таким заболеваниям.
Фото: pixabay
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Взрослому и здоровому человеку стоит ежедневно выпивать не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока. Если потреблять этот напиток без меры, это...
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