Вооружённый мятеж в Беларуси: заговорщики готовили захват власти и убийство Лукашенко

Источник материала: ОНТ

О том, что спецслужбы Беларуси будут жёстко пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в стране, предупреждал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Более двух месяцев назад, 11 февраля, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, он подчеркнул: в поле зрения Комитета находятся люди и группы, которые готовы на самые радикальные поступки. Но тогда это предупреждение от Комитета государственной безопасности услышали не все. И та самая группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане, продолжала готовить вооружённый мятеж по свержению власти и физическому устранению Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня. А ещё – захват главных зданий страны. Фактически мятеж – с применением силы и не считая жертвы, которые неминуемо были бы. Но подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор. Кто входил в состав хунты, кого и как хотели ликвидировать, как финансировался госпереворот. Вы смотрите это первыми!





Очень жёсткое задержание. Спецслужбы действуют молниеносно, ведь в их руках – не кто иные, как организаторы вооружённого мятежа в Беларуси. Здесь не до сантиментов. Силовой захват власти, делёжка портфелей и должностей, а ещё убийства – главы государства, представителей власти, их семей и даже детей. Несколько месяцев шла подготовка. Но…

Вооружённый мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Чёткий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот.

Александр Федута: «Была удачная трансформация не режима, но ротация, в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом. Точка. Предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. Вот. "Википедией" все пользуются, все могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать».

В 1981-м египетского президента Садата убили террористы. Сейчас нужно повторить в Беларуси, говорит Александр Федута. Кто-то знает его как литературоведа, политолога и доктора гуманитарных наук, но за этими масками скрывался один из организаторов. Это он разрабатывал детальный силовой сценарий. А вот Юрий Зенкович, долгое время проживающий в США, и тот самый главный организатор переворота.

Юрий Зенкович:

– Вот, например, собрались мы семеро с теми, кто тут присутствует виртуально и будет глядеть запись на следующий день, и сказали, что вот эти люди, их лояльность обеспечена. Александр Федута:

- Да. – Да. Вот. Что мы делаем дальше? – Значит, после того, как все произошло, как ни странно, единственный, очевидный сценарий – это ГКЧП. Какие-то категории мы призываем остаться на местах работать, каких-то людей мы просим явиться в такое-то место, в такие-то сроки, в противоположном случае вы объявляетесь вне закона за попытку государственного переворота и узурпации власти в 2020 году. – Будет обеспечена лояльность. – Да, если их лояльность уже не обеспечена до этого. Вот, значит, на явку дается не более 6 часов, а вопрос решается предельно просто – людей ставят перед выбором "или-или".

Вот такое решение – или-или. И понимать это можно только как самый настоящий теракт. Между собой они называют себя ГКЧП, хунтой, то есть фактически признают и понимают, на что идут. Глава партии БНФ Костусев тоже поддерживает силовое решение.

Юрий Зенкович:

– Рыгор, вопрос звучит следующим образом – давай, Рыгор, с тобой разам "замочим Луку", а кто будет править в Беларуси, мы решим после. Вот акт. На выборах. Григорий Костусев:

– Если для нас будет возможность решать, кто будет, тогда да.

Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. А при личной встрече передавали прямо из рук в руки.

За столом в кафе и шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения.

Сам госпереворот заговорщики наметят на лето этого года. Июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события. Когда их задержали, то Зенкович был настолько уверен в своей безнаказанности, что всерьёз говорил, что за него вступятся американские власти.

Юрий Зенкович: «Я думаю, што Дзярждэпартамент дасць адпаведную ацэнку вашым дзеянням, дзеянням расійскіх уладаў, і будуць прыняты адпаведныя дзеянні ў адказ».

Правда, тот же Зенкович под ником «Хуан Родригес» в одной из Telegram-переписок по планам организации госпереворота вполне чётко представляет, что грозит за такие действия.

Юрий Зенкович: «Мы должны решить нашу общую главную задачу, иначе нас всех ждёт плохое будущее. И меня с теми, кто в Америке, тоже – в федеральном положении о наказаниях есть для того, чем мы заняты, статья, по которой всю нашу теплую компашку могут отправить лет на 30 к нигерам на зону».

Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти и с обязательным силовым воздействием.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram