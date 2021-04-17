|
Вооружённый мятеж в Беларуси: заговорщики готовили захват власти и убийство Лукашенко
Источник материала: ОНТ
О том, что спецслужбы Беларуси будут жёстко пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в стране, предупреждал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Более двух месяцев назад, 11 февраля, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, он подчеркнул: в поле зрения Комитета находятся люди и группы, которые готовы на самые радикальные поступки. Но тогда это предупреждение от Комитета государственной безопасности услышали не все. И та самая группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане, продолжала готовить вооружённый мятеж по свержению власти и физическому устранению Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня. А ещё – захват главных зданий страны. Фактически мятеж – с применением силы и не считая жертвы, которые неминуемо были бы. Но подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор. Кто входил в состав хунты, кого и как хотели ликвидировать, как финансировался госпереворот. Вы смотрите это первыми!
Очень жёсткое задержание. Спецслужбы действуют молниеносно, ведь в их руках – не кто иные, как организаторы вооружённого мятежа в Беларуси. Здесь не до сантиментов. Силовой захват власти, делёжка портфелей и должностей, а ещё убийства – главы государства, представителей власти, их семей и даже детей. Несколько месяцев шла подготовка. Но…
Вооружённый мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Чёткий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот.
В 1981-м египетского президента Садата убили террористы. Сейчас нужно повторить в Беларуси, говорит Александр Федута. Кто-то знает его как литературоведа, политолога и доктора гуманитарных наук, но за этими масками скрывался один из организаторов. Это он разрабатывал детальный силовой сценарий. А вот Юрий Зенкович, долгое время проживающий в США, и тот самый главный организатор переворота.
Вот такое решение – или-или. И понимать это можно только как самый настоящий теракт. Между собой они называют себя ГКЧП, хунтой, то есть фактически признают и понимают, на что идут. Глава партии БНФ Костусев тоже поддерживает силовое решение.
Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. А при личной встрече передавали прямо из рук в руки.
За столом в кафе и шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения.
Сам госпереворот заговорщики наметят на лето этого года. Июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события. Когда их задержали, то Зенкович был настолько уверен в своей безнаказанности, что всерьёз говорил, что за него вступятся американские власти.
Правда, тот же Зенкович под ником «Хуан Родригес» в одной из Telegram-переписок по планам организации госпереворота вполне чётко представляет, что грозит за такие действия.
Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти и с обязательным силовым воздействием.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что спецслужбы Беларуси будут жёстко пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в стране, предупреждал председатель Комитета государственной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)