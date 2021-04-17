Лукашенко на субботнике: По образцу Копыси должны модернизировать поселки Беларуси

Источник материала: ОНТ

Хорошая погода для большого субботника. Сегодня белорусы сажали лес, приводили в порядок сады и парки, убирали рабочие места и наводили чистоту – в общем раз в год тратили свой рабочий день на общее дело и перечислили за этот день деньги в общий фонд. Это копилка субботника, которая каждый год распределяется по разным социальным проектам – медикам, на строительство объектов национального масштаба, спортивных комплексов, благоустройство памятников. В прошлом году собрали 8 млн, в этом еще больше. Залог успеха - на субботник выходят все. Президент в этот раз работал у себя на Родине в Александрии.





Проводить апрельский выходной в трудах – традиция, которой в Беларуси следуют и Первый, и каждый. Так уж вышло, впрочем, это к счастью, что пример в республиканский субботник действительно задаёт Глава государства. К тому же, в этот день речь не впервые о местах детства Александра Лукашенко. В Александрии в июле снова соберутся друзья со всего мира, а сегодня – те, для кого эти места значат чуть больше.

Параллели из серии ожидание/реальность теперь проведут разве что старожилы. Но всё же масштаб этой местности справедливо множить на всю страну. Ведь эта территория словно экспериментальный полигон, и никто не спорит – опыт успешный.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Там есть участки, продают за копейки, так будет везде, должно быть. Отсюда начиналась модернизация сельского хозяйства и городского посёлка».

Что интересно: Президент участвует в субботнике неизменно, но всё же основная сфера деятельности у него, как и у всей команды, иная. Поэтому, как высаживать дерево, правильно его полить, прикопать, затем снова полить, вбить колышки и оставить лунку – всё по новой. Подход ответственный – в этом и отношение самого Александра Лукашенко, да и то отношение, что за четверть века он старался сделать нормой.

В июле на берегу Днепра соберутся гости и зрители. С этого моста, который для местных впору считать настоящим чудом, они увидят совсем новую аллею – только это уже не чудо, а результат политики. Как бы не было странно – по факту выходит именно так: на каждое вырубленное дерево гораздо больше высаженных. Это ответственно и ведь не только там, где родился Президент. Да. Это место широко известно, но в Беларуси так по всей стране. Не в силу небольшой площади, опять же – из-за ответственности. Сегодня речь можно вести о сотне новых растений, иной раз и тот, кто не собирался взять в руки лопату и грабли, подключится. Журналисты ведь своего не упустят. Субботник повод задать Президенту вопрос, но в стороне стоять не принято.

Стоит Президенту оставить дело – у недавних работников лесхоза готов вопрос: почему снова «Александрия»? Всё же год не малой родины, а единства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Единство в середине 90-х начиналось отсюда. Я первый Президент, на этой земле родился. Тогда удалось как-то объединиться. Объединилась страна и люди вокруг человека, который родился на этой земле. А потом думаю: когда еще приедешь на родную землю. Времени всегда не хватает. А тут случай представился и поработать».

На свежем воздухе, может, говорить об этом не стоит, но всё же пандемия не уходит из информационного поля. Вот и журналисты интересуются: третья волна захлёстывает весь мир, не обходит и Беларусь. И хоть у нас теперь налажено производство вакцины, ковид всё меньшая диковинка в каждой белорусской семье. Однако паника всё так же не разумна. Ведь сами посудите: в больницах мест хватает неспроста.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья, волна. Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъемы, производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, это точно».

Полгода или целых два – покажет время, это науке до конца неизвестно. А вот то, что высаженные сегодня липы при должных условиях проживут ещё три сотни лет – уже факт. Ещё дольше дубы. Но суть не в сроках, а в подходе – рачительном и перспективном. Важно ведь думать не только о себе, а о тех, кто будет после нас. И сама идея этого дня – уже шаг в нужном направлении.

Фото: БЕЛТА

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