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Лукашенко на субботнике: По образцу Копыси должны модернизировать поселки Беларуси
Источник материала: ОНТ
Хорошая погода для большого субботника. Сегодня белорусы сажали лес, приводили в порядок сады и парки, убирали рабочие места и наводили чистоту – в общем раз в год тратили свой рабочий день на общее дело и перечислили за этот день деньги в общий фонд. Это копилка субботника, которая каждый год распределяется по разным социальным проектам – медикам, на строительство объектов национального масштаба, спортивных комплексов, благоустройство памятников. В прошлом году собрали 8 млн, в этом еще больше. Залог успеха - на субботник выходят все. Президент в этот раз работал у себя на Родине в Александрии.
Проводить апрельский выходной в трудах – традиция, которой в Беларуси следуют и Первый, и каждый. Так уж вышло, впрочем, это к счастью, что пример в республиканский субботник действительно задаёт Глава государства. К тому же, в этот день речь не впервые о местах детства Александра Лукашенко. В Александрии в июле снова соберутся друзья со всего мира, а сегодня – те, для кого эти места значат чуть больше.
Параллели из серии ожидание/реальность теперь проведут разве что старожилы. Но всё же масштаб этой местности справедливо множить на всю страну. Ведь эта территория словно экспериментальный полигон, и никто не спорит – опыт успешный.
Что интересно: Президент участвует в субботнике неизменно, но всё же основная сфера деятельности у него, как и у всей команды, иная. Поэтому, как высаживать дерево, правильно его полить, прикопать, затем снова полить, вбить колышки и оставить лунку – всё по новой. Подход ответственный – в этом и отношение самого Александра Лукашенко, да и то отношение, что за четверть века он старался сделать нормой.
В июле на берегу Днепра соберутся гости и зрители. С этого моста, который для местных впору считать настоящим чудом, они увидят совсем новую аллею – только это уже не чудо, а результат политики. Как бы не было странно – по факту выходит именно так: на каждое вырубленное дерево гораздо больше высаженных. Это ответственно и ведь не только там, где родился Президент. Да. Это место широко известно, но в Беларуси так по всей стране. Не в силу небольшой площади, опять же – из-за ответственности. Сегодня речь можно вести о сотне новых растений, иной раз и тот, кто не собирался взять в руки лопату и грабли, подключится. Журналисты ведь своего не упустят. Субботник повод задать Президенту вопрос, но в стороне стоять не принято.
Стоит Президенту оставить дело – у недавних работников лесхоза готов вопрос: почему снова «Александрия»? Всё же год не малой родины, а единства.
На свежем воздухе, может, говорить об этом не стоит, но всё же пандемия не уходит из информационного поля. Вот и журналисты интересуются: третья волна захлёстывает весь мир, не обходит и Беларусь. И хоть у нас теперь налажено производство вакцины, ковид всё меньшая диковинка в каждой белорусской семье. Однако паника всё так же не разумна. Ведь сами посудите: в больницах мест хватает неспроста.
Полгода или целых два – покажет время, это науке до конца неизвестно. А вот то, что высаженные сегодня липы при должных условиях проживут ещё три сотни лет – уже факт. Ещё дольше дубы. Но суть не в сроках, а в подходе – рачительном и перспективном. Важно ведь думать не только о себе, а о тех, кто будет после нас. И сама идея этого дня – уже шаг в нужном направлении.
Фото: БЕЛТА
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Хорошая погода для большого субботника. Сегодня белорусы сажали лес, приводили в порядок сады и парки, убирали рабочие места и наводили чистоту – в общем раз в год...
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