Белорусский паралимпиец Алексей Талай установил новый мировой рекорд на этапе Мировой серии IPC по плаванию

Источник материала: ОНТ

Стало известно о новом мировом рекорде, который установил белорусский спортсмен. Паралимпиец Алексей Талай на этапе Мировой серии IPC по плаванию в коммуне Линьяно-Саббьядоро (Италия) преодолел 50 метров брассом с результатом 1:18:42.

К слову, Алексей выступает в самом тяжелом классе SB1. Поздравляем нашего Чемпиона!









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram