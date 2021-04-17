|
Белорусский паралимпиец Алексей Талай установил новый мировой рекорд на этапе Мировой серии IPC по плаванию
Источник материала: ОНТ
Стало известно о новом мировом рекорде, который установил белорусский спортсмен. Паралимпиец Алексей Талай на этапе Мировой серии IPC по плаванию в коммуне Линьяно-Саббьядоро (Италия) преодолел 50 метров брассом с результатом 1:18:42.
К слову, Алексей выступает в самом тяжелом классе SB1. Поздравляем нашего Чемпиона!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский паралимпиец Алексей Талай установил новый мировой рекорд на этапе Мировой серии IPC по плаванию
Стало известно о новом мировом рекорде, который установил белорусский спортсмен. Паралимпиец Алексей Талай на этапе Мировой серии IPC по плаванию в коммуне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)