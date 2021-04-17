Военный переворот, покушение на Лукашенко. Громкие заявления белорусских властей

Федеральная служба безопасности России выступила с заявлением, в котором утверждает, что задержанные в Москве белорусский политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович планировали военный переворот в Беларуси.



Лукашенко заявил, что готовилось покушение на него и его детей. Фото president.gov.by

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко», — говорится в заявлении российской спецслужбы.

«По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зенкович Ю. и Федута А. организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в г. Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики», — утверждается в релизе.

«По прибытии Зенковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили “белорусским генералам”, что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования (“партизаны”), находящиеся на т.н. “скрытых базах”», — говорится в заявлении.

«Конечной целью» являлось «изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения».

«При этом Зенкович планировал стать куратором» парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой», — утверждает ФСБ.

«Датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.», — заявляет ведомство.

Сообщается, что «после документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», «в отношении Зенковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК РБ».

Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до смертной казни, если действия обвиняемых повлекли гибель людей.

Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение

Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США.

«Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко во время подхода к пулу своих журналистов на сегодняшнем субботнике.

Фрагменты выступления были показаны в эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ и размещены в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко сообщил, что власти по «каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме, не дай бог, ответ будет жесточайший».

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович. Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута. Потом стали шире смотреть: Костусев появился там», — сказал Лукашенко.

По его словам, последовало обращение к президенту и главе ФСБ России. «И мы их там взяли. Выехала наша группа — 11 или 12 человек — группа захвата», — добавил он.

Лукашенко предупредил тех, кто, по его мнению, хочет навредить его детям: «Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай бог, не только к моим, но и к вашим! Это будет, вот прямо скажу, это будет страшная резня».

«Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется», — пригрозил Лукашенко.

«Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласие, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они», — считает Лукашенко.

«Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с [президентом США Джо] Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл», — сказал Лукашенко.