Лукашенко: «Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей»

Во время субботника Александр Лукашенко рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. По его словам, они были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Видеофрагмент рассказа опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».





— В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей, — рассказал Александр Лукашенко.





По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».





— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…





— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.





— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, — продолжил Лукашенко.





Он заявил, что попросил президента России и Тертель [председатель КГБ] «своего коллегу Сашу Бортникова [директора Федеральной службы безопасности России], и «мы их там взяли».





— Живые люди, записали все, аудио, видео. Не дай Бог, они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог не только к моим, но и к вашим, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.





Что показали на ОНТ

Одновременно с публикацией заявления Александра Лукашенко на телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором глава КГБ Иван Тертель сообщил, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси.





В эфире белорусского телевидения показали сюжет о захвате людей, якобы причастных к подготовке покушения на Александра Лукашенко и подготовке переворота.





— Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности, — рассказал Иван Тертель.





По его словам, в результате «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе Александра Лукашенко.





— Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем, — сказал Иван Тертель. — В состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранные граждане.





В телесюжете рассказали, что заговорщики свои планы назвали кодовым словом «Тишина». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» в онлайн-конференции.









— Была удачная трансформация, не режима, но по крайней мере ротация, в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом (президент Египта в с 1970 по 1981 год, при нем Египет начал сближение с США, отказавшись от военной помощи СССР, он также отходить от проводившейся предыдущими властями страны политики арабского национализма и арабского социализма, был убит 1981 году исламскими фундаменталистами — прим. TUT.BY). Точка, предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. Википедией все пользуются, всем могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать, — говорит политолог.





Из этих слов авторы сюжета делают вывод, что «заговорщики» планировали повторить это [убийство] в Беларуси. Его также назвали одним из организаторов «покушения и переворота», на ОНТ утверждают, что именно он разрабатывал «силовой сценарий». Главным же организатором «переворота» журналисты госканала назвали Юрия Зенковича.





В программе также показали съемку скрытой камерой во время встречи фигурантов расследования, Александра Федуты и Юрия Зенковича с неизвестными людьми, вероятно, в Москве.













— Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — занять, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска, — говорит Юрий Зенкович.





— Как минимум 30 человек должны быть интернированы (принудительно задержаны — прим. TUT.BY) буквально в первый час, — говорит Александр Федута.





В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль». Эта информация расходится с данными ФСБ России, там утверждают, что насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.