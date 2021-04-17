Жираф Липа радуется возвращению в уличный вольер – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кенийский жираф Липа побегала по уличному вольеру, радуясь приходу весны и возвращению на открытый воздух. На кадрах видно, как животное наслаждается весенним солнцем и резвится на площадке в компании зебры по кличке Дэбора.

В пресс-службе зоопарка отметили, что Липа бегает довольно быстро, добавив, что в природе скорость жирафов может достигать 60 километров в час.

В администрации Московского зоопарка сообщили, что помимо жирафов в уличные вольеры вышли гориллы, зебра Дэбора, черные антилопы. В пруду скоро начнут плавать капибары.