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Жираф Липа радуется возвращению в уличный вольер – видео

18.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Кенийский жираф Липа побегала по уличному вольеру, радуясь приходу весны и возвращению на открытый воздух. На кадрах видно, как животное наслаждается весенним солнцем и резвится на площадке в компании зебры по кличке Дэбора.

В пресс-службе зоопарка отметили, что Липа бегает довольно быстро, добавив, что в природе скорость жирафов может достигать 60 километров в час.

В администрации Московского зоопарка сообщили, что помимо жирафов в уличные вольеры вышли гориллы, зебра Дэбора, черные антилопы. В пруду скоро начнут плавать капибары.

 
 
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Обитатели Московского зоопарка впервые после зимы возвращаются в уличные вольеры. Жираф на столько обрадовался возвращению на природу, что устроил забег по...
 
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