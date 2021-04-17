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Жираф Липа радуется возвращению в уличный вольер – видео
18.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кенийский жираф Липа побегала по уличному вольеру, радуясь приходу весны и возвращению на открытый воздух. На кадрах видно, как животное наслаждается весенним солнцем и резвится на площадке в компании зебры по кличке Дэбора.
В пресс-службе зоопарка отметили, что Липа бегает довольно быстро, добавив, что в природе скорость жирафов может достигать 60 километров в час.
В администрации Московского зоопарка сообщили, что помимо жирафов в уличные вольеры вышли гориллы, зебра Дэбора, черные антилопы. В пруду скоро начнут плавать капибары.
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