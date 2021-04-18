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«Переворот планировался на 9 мая». В ФСБ России прокомментировали задержание Зенковича и Федуты в Москве
Источник материала: UDF
Здание ФСБ в Москве. Фото: Фотобанк Moscow-Live / Flickr
По данным российского ведомства в отношении Александра Федуты и Юрия Зенковича расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни.
— Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Беларуси Зянковича (почему-то в ФСБ именно так указывают фамилию задержанного юриста. — Прим. TUT.BY) Юрия Леонидовича и гражданина Беларуси Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко, — говорится в заявлении.
По данным ФСБ, Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов.
— В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на так называемых «скрытых базах», — сообщили в российском ведомстве.
В ФСБ отметили, что после документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.
Там отметили, что переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.
В ФСБ также сообщили, что «Зянкович планировал стать „куратором“ парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой».
В отношении них, по данным ФСБ, белорусскими властями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни.
«Дело о покушении»
Сегодня, 17 апреля, Александр Лукашенко сообщил о причастности политолога Александра Федуты, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича «к планированию покушения» на него и его сыновей. Он заявил, что за этим стоят американское руководство и спецслужбы.
Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. По словам зятя Костусева, политик задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».
В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута.
На следующий день стало известно о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля.
13 апреля в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.
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«Переворот планировался на 9 мая». В ФСБ России прокомментировали задержание Зенковича и Федуты в Москве
В ФСБ также сообщили, что «Зянкович планировал стать „куратором“ парламента страны и правовой системы.
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