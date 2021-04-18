Субботник в Беларуси: Лукашенко высадил деревья на своей малой родине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вести здоровый образ жизни призвал белорусов Александр Лукашенко. Президент страны, как и миллионы сограждан, сегодня принял участие в республиканском субботнике. В этот раз высаживал деревья на своей малой родине – в агрогородке Александрия. Лопату в руки взяла и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Обязательный инструктаж и автограф в журнале по технике безопасности. Эта суббота стала для Александра Лукашенко рабочей. Трудиться решил в агрогородке Александрия. Здесь он вырос, окончил школу. С того времени поселок сильно изменился.

«Именно исходя из тех денег, которые сегодня есть. Отсюда началась модернизация сельского хозяйства и городских поселков», – сказал Лукашенко.

Живописное место на берегу Днепра теперь украсит аллея из лип, рябин и дубов. Президент признался – он их очень любит. Как и традицию субботников.

«Это мое любимое занятие – украшать землю и территорию. Единство в середине 1990-х начиналось отсюда. Первый президент на этой земле родился. Тогда удалось как-то объединиться. Объединилась страна и люди вокруг человека, который родился на этой земле», – подчеркнул президент Республики Беларусь.

Сейчас это не только малая родина президента. Сюда на летний праздник «Купалье» съезжаются люди со всей страны и гости из-за рубежа. Инициировал фестиваль Лукашенко.

«Мое детище «Александрия збiрае гасцей». Надо украшать эту территорию. Поэтому хорошо будет когда-нибудь под старость пройти по этой тропинке. Может, присоединятся наши журналисты», – сказал Лукашенко.

«Мы ждали большей волны. Мы ожидали в полтора раза выше подъем. Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы на время обезопасить наших людей. На полгода, на 6-8 месяцев», – отметил президент.

В этот день на месте, где проходит фестиваль, появилось около сотни деревьев. Вместе с главой государства трудились его сыновья и помощники. Присоединились и журналисты. С ними Лукашенко пообщался после работы. Речь шла не только о традициях субботника, но и о пандемии. В Беларуси началась третья волна. И идет массовая прививочная кампания. Президент рассказал, что ситуация в стране контролируемая.

Сам Лукашенко прививаться пока не планирует. У него еще сохранились антитела. Белорусский лидер призвал всех вести здоровый образ жизни. Ведь такие вирусы могут распространяться и в будущем.