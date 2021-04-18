ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«С каких пор толстые люди стали примером?». Обложку Playboy с полной моделью раскритиковали читатели

18.04.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

28-летняя актриса и модель Хейли Хассельхофф стала первой моделью плюс-сайз, попавшей на обложку немецкой версии журнала Playboy, и вызвала критику в соцсетях. Подобные комментарии появились в Twitter, цитирует lenta.ru.

Хейли опубликовала кадры с фотосессии в своем инстаграме. Девушка рассказала, что счастлива продвигать идею инклюзивности в модельной индустрии в массы: «Я использовала такой авторитетный журнал, чтобы призвать женщин любить свое тело, не опираясь на принятые в обществе стандарты красоты».

Одних читателей новая обложка разочаровала сильной ретушью: «Просто посмотрите на количество макияжа и фотошопа на снимках». Другие пользователи раскритиковали журнал за пропаганду нездорового образа жизни: «Жировые отложения — это результат плохого образа жизни. Это не имеет ничего общего с принятием людей такими, какие они есть», «Она ведь даже некрасивая, Playboy, что с тобой?», «С каких пор толстые люди стали примером?».

Комментаторы также обратили внимание, что Хассельхофф не первая плюс-сайз-модель, снимавшаяся для Playboy. По их словам, актриса Анна Николь Смит с похожей фигурой не раз позировала для журнала в 1990-х годах. «Анна Николь Смит перевернулась в гробу. Все это уже было 30 лет назад», — отметил один из пользователей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28-летняя актриса и модель Хейли Хассельхофф стала первой плюс-сайз-моделью, попавшей на обложку немецкой версии журнала Playboy.
 
Новости дня
Новости разные
 
Субботник в Беларуси: Лукашенко высадил деревья на своей малой родине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by