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«С каких пор толстые люди стали примером?». Обложку Playboy с полной моделью раскритиковали читатели
Источник материала: Tut.by
28-летняя актриса и модель Хейли Хассельхофф стала первой моделью плюс-сайз, попавшей на обложку немецкой версии журнала Playboy, и вызвала критику в соцсетях. Подобные комментарии появились в Twitter, цитирует
Хейли опубликовала кадры с фотосессии в своем инстаграме. Девушка рассказала, что счастлива продвигать идею инклюзивности в модельной индустрии в массы: «Я использовала такой авторитетный журнал, чтобы призвать женщин любить свое тело, не опираясь на принятые в обществе стандарты красоты».
Одних читателей новая обложка разочаровала сильной ретушью: «Просто посмотрите на количество макияжа и фотошопа на снимках». Другие пользователи раскритиковали журнал за пропаганду нездорового образа жизни: «Жировые отложения — это результат плохого образа жизни. Это не имеет ничего общего с принятием людей такими, какие они есть», «Она ведь даже некрасивая, Playboy, что с тобой?», «С каких пор толстые люди стали примером?».
Комментаторы также обратили внимание, что Хассельхофф не первая плюс-сайз-модель, снимавшаяся для Playboy. По их словам, актриса Анна Николь Смит с похожей фигурой не раз позировала для журнала в 1990-х годах. «Анна Николь Смит перевернулась в гробу. Все это уже было 30 лет назад», — отметил один из пользователей.
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«С каких пор толстые люди стали примером?». Обложку Playboy с полной моделью раскритиковали читатели
28-летняя актриса и модель Хейли Хассельхофф стала первой плюс-сайз-моделью, попавшей на обложку немецкой версии журнала Playboy.
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