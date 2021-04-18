Валерий Карбалевич о некоторых нестыковках в рассказах о покушении на Лукашенко

пишет политолог Валерий Карбалевич в своем т-г канале. Отмечу лишь некоторые противоречия и несоответствия,политолог Валерий Карбалевич в своем т-г канале.





1. Во все времена и во всем мире военные перевороты совершаются военными или сотрудниками секретных служб. То есть какие-то воинские формирования, люди с оружием. В нашем случае о вооруженном перевороте говорят абсолютно мирные люди, не имеющие отношения к военным: литературный критик и публицист Александр Федута, американский юрист Юрась Зенькович и лидер Партии БНФ Григорий Костусев. Плюс американские граждане (бывшие белорусы) философ Александр Перепечко, тренер Павел Кулаженко, психиатр Дмитрий Щигельский. Правда на дальнем плане фигурирует Игорь Макар, но он уволился из МВД Беларуси в середине 2000-х в звании старшего лейтенанта.





В сообщении ФСБ России отмечается, что эти заговорщики якобы встречались в Москве с «белорусскими генералами», чтобы обсудить переворот. Почему генералы, пусть и вымышленные, согласились обсудить план переворота с американским юристом и белорусским литературным критиком? Какой-то дешевый водевиль, несерьезный план.





2. Лукашенко говорит, что «мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб - скорее всего ЦРУ, ФБР». На каком основании? На основании того, что несколько фигурантов дела - граждане США? Это люди абсолютно мирных профессий.





3. Наверное, чтобы нагнать ужаса, появился сюжет о детях Лукашенко. В ролике ОНТ рассказывается о планах заговорщиков «физически уничтожить президента, его семью и детей». А сам Лукашенко сказал немного иначе: «В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили». Так убить или в подвал посадить? Почему в подвале, да еще в Гомельской области? Рассказ о детях в подвале как-то подрывает весь трагический пафос этой истории.





4. Сначала Лукашенко говорит: «Мы задержали группу» (имеется в виду заговорщики). Затем, по его словам, выясняется, что «задержано несколько групп», были связи с «другими террористическими группировками». Так вы как-то решаете, сколько было групп.





5. В сообщении ФСБ России говорится о планах «военного переворота в Беларуси по разработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов». Здесь каждый тезис вызывает вопросы.





Во-первых, «военный переворот» и сценарии «цветных революций» несовместимы. Классическая «цветная революция» - это мирная революция. Тут либо то, либо другое. А в одном флаконе - странная нелогичная смесь.





Во-вторых, переворот якобы спланировали местные националисты. Ну а кто еще? Конечно, одни русофобы, враги интеграции с Россией. Как местные националисты из Партии БНФ, как правило, интеллигенция, могут совершить военный переворот, мы задали вопрос в пункте 1.





И в-третьих, как быть без «украинских националистов»? ФСБ видит их на каждом углу.





6. Еще одна неточность - в сроках. ОНТ утверждает, что переворот планировался на июнь или июль. А в сообщении ФСБ говорится, что переворот должен был произойти в Минске 9 мая во время Парада Победы.





Но они, должно быть, спешили сообщить людям о раскрытом заговоре. Если задача оглушить, то тут не до чистоты жанра.