Александр Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него и его детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

План не удался. Александр Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении. Причем устранить хотели и детей белорусского лидера. Несколько участников заговора задержали в Москве. Содействие оказало ФСБ России, передает телеканал «МИР 24».

«Они взялись за детей. В планах захват ребенка. Одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили Россию и других, чтобы были в теме. Не дай бог – ответ будет жесточайшим.

Я попросил Президента России, и Тертель своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли. Выехала наша группа – 11-12 человек», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По информации ФСБ, госпереворот в Беларуси готовили на 9 мая.