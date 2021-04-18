Выбираем недорогой автомобиль, который удивит ваших друзей

Источник материала: Onliner

Зачастую, покупая очередную машину, мы хотим получить не просто транспортное средство, а некий имиджевый аксессуар. Желаем мы того или нет, но машина в наших краях все еще влияет на восприятие ее владельца со стороны общества. Иначе сложно было бы объяснить такой высокий спрос на подержанные премиум-модели преклонного возраста. Хотите удивить друзей, когда они спросят «Какую машину купил?»? Тогда эта подборка с «Автобарахолки» — для вас! Мы подобрали самые недорогие автомобили, способные вызвать вау-эффект у простых смертных.

Audi A7

Пока еще Audi A7 не «постарела» настолько, чтобы ее можно было купить за заветную десятку тысяч долларов. Но уже иногда встречаются экземпляры, за которые просят в районе $15 тыс. Вот, например, 11-летний Audi A7 Sportback за $15 950 в эквиваленте. Заявленный пробег у автомобиля — всего 76 950 километров! Если это правда, можно сказать, что будущий покупатель выиграет в лотерею.

На автомобиль установлен 3-литровый бензиновый мотор мощностью 300 л. с. Лифтбэк бизнес-класса оснащен роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Спринт с нуля до 100 км/ч у машины занимает всего 5,6 секунды. У автомобиля только один владелец в Беларуси. Машина эксплуатировалась редко, и продавец уверяет, что показания на одометре правдивы. У Audi A7 большой список опций, среди которых четырехзонный климат-контроль, обогрев всех кресел, дожим крышки багажника.

Mercedes CLS

А это прямой конкурент Audi A7 — Mercedes CLS. Фактически именно CLS стал основателем сегмента «четырехдверных купе» E-класса. Данный экземпляр — второго поколения (кузов C218), которое дебютировало в 2010-м. Машина в объявлении — 2012 года выпуска с пробегом в 191 тыс. километров. Владелец хочет получить за нее $17 900 по курсу. CLS красивого бордового цвета с задним приводом и 3,5-литровым «атмосферником» мощностью 306 л. с.

На машину установлен 7-ступенчатый «автомат», а разгон до сотни занимает 6,1 секунды. «Автомобиль в достойном состоянии, обслуживается на специализированной СТО, делать ничего не надо, хорошая комплектация, два комплекта колес», — описывает транспортное средство владелец. Ездила на машине девушка, и продается CLS в связи с пополнением в семье. Традиционно поздравляем!

BMW 6-Series GranCoupe

В статье, где упомянуты Audi A7 и Mercedes CLS, невозможно не вспомнить про третьего соперника в этом узком сегменте — BMW 6-Series GranCoupe. Как и CLS, данный автомобиль сошел с конвейера в 2012 году, но просят за него немало — $25 500 по курсу. Это очень мощная полноприводная версия 650i xDrive с легендарным 4,4-литровым мотором V8 под капотом, 8-АКП и разгоном до сотни быстрее чем за 5 секунд.

Сейчас у машины второй владелец. Он приобретал стильный седан в Санкт-Петербурге в марте 2015 года. Имеется второй комплект зимней резины на дисках диаметром R18. У автомобиля коричневый цвет и очень красивый кожаный салон. Заявленный пробег машины составляет всего 102 тыс. километров.

Jaguar XJ

Изначально мы хотели включить в этот список свежий Jaguar XF или XJ последнего поколения, но, изучив предложения, решили остановиться на не менее эффектной модели из прошлого — XJ 2005 года выпуска. Эта модель — представитель Jaguar еще «старой школы» — с четырьмя круглыми фарами, узким и длинным «носом» и почти целиком деревянной передней панелью в салоне. Редкий автомобиль обладает такой харизмой, как XJ старых поколений.

Данная машина оснащена 4,2-литровым двигателем мощностью 400 л. с. Привод — задний, коробка передач — автоматическая. Это топовая комплектация Super V8 Long Supercharged. А данный цвет кузова называется British Racing Green (в честь классических гоночных машин, выступавших за Великобританию). Стоит такая «кошка» $12 900 по курсу.

Porsche Panamera

Фразой «Купил себе Panamera» можно запросто вызвать приступ зависти у 97% друзей. Еще лет пять эта модель даже первого поколения будет восприниматься в народе как нечто недоступное и элитное. Хотя уже сегодня купить Panamera I можно за $22 000 по курсу. Это машина 2010 года выпуска со скромным пробегом в 110 тыс. километров. Под капотом — 4,8-литровый движок с отдачей четыре сотни «лошадей».

Это лифтбэк Panamera 4S с 7-ступенчатым «роботом», полным приводом и 5-секундным разгоном до сотни. Цвет — один из самых удачных для Panamera — серебристый. «Автомобиль был приобретен для собственного пользования, за все время вкладывал только душу», — трогательно описывает свою машину продавец. Он уверяет, что Porsche полностью обслужен и имеет два комплекта колес (на дисках R18 и R20), поставлен на учет в Беларуси.

Bentley Continental GT Flying Spur

Ну а если вы хотите окончательно шокировать своих близких, покупайте Bentley! Стоп. Не закрывайте эту страницу. Сегодня купить Bentley можно по цене Geely Coolray. Всего лишь за $18 500 по курсу своего нового хозяина ищет роскошный седан Continental Flying Spur 2006 года выпуска. Если что, это родственник «народного» Volkswagen Phaeton. Пробег — 140 тыс. километров.

На машину установлены 6-литровый W12 и система полного привода. Разгон до сотни занимает около 5 секунд. Продавец пишет, что автомобиль в отличном состоянии и в очень хорошей комплектации: светлый салон в сочетании с деревом, подогрев и вентиляция всех сидений, массаж всех сидений, доводчики дверей, доводчик багажника, панорамный люк, штатная навигация, парковочные радары, память кресел и так далее.