Эмигрант-убийца из шкафа. История странного любовного треугольника, который закончился смертью

Источник материала: Onliner В каждой шутке есть доля правды, и история Марты Фримен, которая закончилась трагически для ее супруга, тому доказательство. Американка жила обычной жизнью, собственный бизнес если и не процветал, то и обузой не был: деньги приносил. Отношения с мужем Джеффри были далеки от идеальных, но разводиться пара, которая была в официальных отношениях около десяти лет, желания не имела.

На 40-летнюю Марту навалились безысходность и депрессия, заглушить которые могли препараты: женщина подсела на болеутоляющие и антидепрессанты. 4 июля 2004 года супруги решили проветриться и хорошо провести праздничный день. Они отправились в центр Нэшвилла, столицы штата Теннесси, где вечером должны были устроить фейерверк. Праздничное настроение, призванное скрыть очередную трещину во все более тягостном браке, не сложилось, и Джеффри отправился домой, оставив супругу в снятом номере отеля.



Фото: Today Show

Марта не слишком расстроилась. После фейерверка она повстречала в городе троих интересных ей мужчин мексиканского происхождения. Веселая и разгоряченная алкоголем компания продолжила праздник вместе: женщина предложила отправиться к ней в гостиницу. Одного из ее новых знакомых звали Рафаэль Роша-Перез — это был незаконный мексиканский иммигрант, который к тому же не говорил по-английски, однако это не было преградой. Именно он запал в душу разочарованной жизнью Марте.

Любовники решили остаться вместе, снимая номер в отеле — финансы Марты позволяли. Идиллия продлилась около полугода — к февралю 2005-го деньги начали заканчиваться. Когда запасы иссякли, Марта решила вернуться к мужу, который все еще верил в то, что отношения можно восстановить. Однако это не входило в планы его супруги, которая не собиралась расставаться с Рафаэлем. Мексиканец поехал с ней.

Джеффри был постоянно занят бизнесом (оба, кстати, работали лицензированными частными сыщиками), а дом для него был лишь местом, где можно немного отдохнуть перед очередным рабочим днем. Марта воспользовалась этим и поселила любовника в кладовке спальни в гостевой части дома — ее супруг сюда практически не заходил, что было на руку возлюбленным. Как стало известно позднее, тайный гость прожил в доме около месяца.



Дом Фрименов. Фото: murderpedia.org

Марта оборудовала для Рафаэля уютное гнездышко, если можно назвать таковым помещение размером чуть более полуметра шириной и около двух с половиной метров длиной. Это скорее просторный шкаф или чулан. Сюда поместились мягкий матрас, пара подушек и легкие одеяла. Чтобы как-то скоротать время, когда Джеффри возвращался домой, Рафаэль играл на Nintendo Game Boy да листал журналы для взрослых. Позже полиция нашла здесь еще несколько кусков хлеба и англо-испанский электронный переводчик. Для встреч с любовницей наготове была сумка с сексуальным нижним бельем, в ней Рафаэль также хранил откровенные снимки своей пассии.

Несмотря на усилия Джеффри, наладить отношения с женой ему не удавалось. Правда, действительно ли предпринимались усилия, наверняка сказать нельзя, это лишь косвенно следует из обрывков доступной информации. Марта проводила ночи в отдельной комнате — вероятно, в той самой гостевой спальне, куда ее муж наведывался редко или где не бывал вовсе. Однако все тайное в какой-то момент становится явным…

Рафаэля выдал его храп. 10 апреля Джеффри услышал странный звук и отправился на поиски его источника в доме. К тому моменту «гость» прятался в каморке уже с месяц. Не исключено, что муж Марты был в курсе существования любовника, но не показывал этого. Мужчина, найдя Рафаэля и свою супругу спящими рядом, не стал устраивать скандал, просто попросив эмигранта — какая ирония — покинуть его дом.

Потребовав выметаться, Джеффри дал Рафаэлю немного времени, после чего отправился на прогулку с собакой в надежде, что к его возвращению «гостя» уже не будет. Далее ситуация развивалась по другому сценарию. Когда хозяин дома вернулся, на входе его ожидал вооруженный хозяйским дробовиком мексиканец. Он схватил 44-летнего мужа Марты за воротник рубашки и наставил на него оружие. Джеффри молил о пощаде, однако Рафаэля, которого Марта, кстати, называла Кристианом, это лишь еще больше разозлило — он потянул жертву в ванную комнату на втором этаже.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Wikipedia

Позже Марта рассказывала в суде, как слышала шум воды и возню, которая все нарастала, были слышны удары. «Я была в ужасе от того, что там могло произойти, и не знала, что ждет меня», — говорила она в 2005 году. Но вызывать полицию женщина тогда не стала. На вопрос прокурора, почему она приняла такое решение, ответа у нее не нашлось. По ее словам, вероятно, из-за медицинских препаратов, которые она принимала из-за наличия у нее биполярного расстройства личности (информация нашла подтверждение после исследования электронной почты Марты).

Звонок в службу 911 поступил лишь спустя 16 часов после убийства, причем от соседей четы Фримен. За это время Марта успела сходить в ближайший магазин за дозой прописанных ей антидепрессантов и дважды выгуляла собаку. Также женщине пришлось уладить вопрос с родителями Джеффри, который ежедневно созванивался с ними, чтобы справиться об их здоровье и делах. Для этого Марта позвонила им сама, рассказав, что ее муж приболел, принял лекарства и разговаривать не может: спит.

В 16:00 следующего дня Марта отправилась к соседям, рассказав им о произошедшем. Те и позвонили в службу спасения.

Позже полиция добыла информацию о том, как предположительно был убит Джеффри. Рафаэль закинул мужчину в ванну, избил его, а затем задушил ремнем и телефонным проводом, обернув голову пластиковым мешком для мусора. Мокрое тело мексиканец уложил в спальный мешок — там его обнаружила полиция.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Lyons Tactical

Вначале Марта отказалась от адвоката, заявив о своей полной невиновности, однако позже судья после очередного слушания рекомендовал нанять юриста: появились предположения, что убийство было спланировано. Кроме того, женщина не сразу сообщила об инциденте. Тем не менее ее отпустили под залог в $75 тыс. Рафаэлю, как непосредственному исполнителю убийства, в этом праве отказали (в его случае залог составил бы $500 тыс.).

В 2006 году слушания продолжились. Адвокаты Рафаэля предположили, что их подзащитный невиновен, а степень участия Марты намного выше, чем предполагалось. В качестве доказательств они указывали на проблемы с психическим здоровьем женщины и заявляли, что именно она могла организовать убийство. В ответ защитники Марты заявляли о ее невиновности: «Она не прятала тело, не пыталась скрыться, хотя имела возможность, не помогала Перезу». В дальнейшем адвокаты обменивались взаимными обвинениями и предлагали версии виновности другой защищающейся стороны, уповая на решение присяжных. Не помогло.



В 2014 году рассматривалась апелляция по делу Марты Фримен, однако суд оставил приговор в силе. Фото: tennessean.com

В итоге суд оставил в силе обвинения в убийстве первой степени — это тяжкое преступление. Марту и ее любовника приговорили к пожизненным срокам, но через 51 год заключения они могут подать заявку на условно досрочное освобождение. К тому времени Рафаэлю исполнится 88 лет, Марте — 92 года.

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