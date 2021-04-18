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У Тихановской считают провокацией спецслужб заявления о готовившемся перевороте
Источник материала: Навiны
«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», — говорится в заявлении пресс-службы демократического лидера Светланы Тихановской по поводу якобы готовившегося военного переворота.
«Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», — призывает команда Тихановской.
Подчеркивается, что Тихановская как лидер демократического движения «последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных, честных выборов».
17 апреля Александр Лукашенко
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«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», —...
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