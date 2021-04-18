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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Утратившая свои позиции четверка потеряла:
Выросла лишь российская валюта:
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Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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