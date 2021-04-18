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Что случилось с валютой

18.04.2021 08:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что случилось с валютой

Утратившая свои позиции четверка потеряла:

  • евро — 0,0354 пункта (с 3,1436 до 3,1082 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0446 пункта (с 2,6411 до 2,5965 белорусского рубля);
  • злотый — 0,0767 пункта (с 6,9168 до 6,8401 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,1848 пункта (с 9,4651 до 9,2803 белорусского рубля за 100 гривен).

Выросла лишь российская валюта:

  • российский рубль — 0,0065 пункта (с 3,4298 дл 3,4363 белорусского рубля за 100 российских).

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Теги: Курсы валют
 
 
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Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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