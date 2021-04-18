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Елена Левченко стала лучшим игроком в поединке с прямым конкурентом своего клуба

18.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самые яркие моменты матча, в котором «Панатинаикос» одержал победу над «Ханьей».



Белорусская центровая продолжает «разрывать» греческий чемпионат, пишет «Трибуна».

В среду Елена оформила первый после возвращения на паркет дабл-дабл (18 очков + 10 подборов), который помог «Панатинаикосу» одержать победу над «Ханьей». 
 
 
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Самые яркие моменты матча, в котором «Панатинаикос» одержал победу над «Ханьей».
 
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