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Елена Левченко стала лучшим игроком в поединке с прямым конкурентом своего клуба
Источник материала: Партизан
Самые яркие моменты матча, в котором «Панатинаикос» одержал победу над «Ханьей».
Белорусская центровая продолжает «разрывать» греческий чемпионат,
В среду Елена оформила первый после возвращения на паркет дабл-дабл (18 очков + 10 подборов), который помог «Панатинаикосу» одержать победу над «Ханьей».
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Самые яркие моменты матча, в котором «Панатинаикос» одержал победу над «Ханьей».
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