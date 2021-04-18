Чехия высылает 18 российских дипломатов, вызвала посла РФ в МИД





Посольство России в Праге. Фото: Reuters





Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают в МИД Чехии", - заявили в посольстве РФ в Праге.





пишет interfax.by. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, так как утверждают, что пришли к выводу, что российская разведка якобы причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда, как напоминают СМИ, погибли двое человек. По данным европейских СМИ, речь идёт о якобы сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием,interfax.by. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, так как утверждают, что пришли к выводу, что российская разведка якобы причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда, как напоминают СМИ, погибли двое человек.





Чешское радио отмечает, что премьер страны Анджей Бабиш на экстренно созданной пресс-конференции заявил, что у властей якобы есть данные, указывающие на "причастность российских спецслужб ко взрыву".

Со своей стороны, глава МВД Ян Гамачек пояснил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну.