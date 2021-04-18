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Чехия высылает 18 российских дипломатов, вызвала посла РФ в МИД
Источник материала: Партизан
Чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, посол России в Праге вызван в МИД страны, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Чехии.
Посольство России в Праге. Фото: Reuters
Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают в МИД Чехии", - заявили в посольстве РФ в Праге.
По данным европейских СМИ, речь идёт о якобы сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием,
Чешское радио отмечает, что премьер страны Анджей Бабиш на экстренно созданной пресс-конференции заявил, что у властей якобы есть данные, указывающие на "причастность российских спецслужб ко взрыву".
Со своей стороны, глава МВД Ян Гамачек пояснил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну.
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Чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, посол России в Праге вызван в МИД страны, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии...
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