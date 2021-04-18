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Чехия высылает 18 российских дипломатов, вызвала посла РФ в МИД

18.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, посол России в Праге вызван в МИД страны, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Чехии.


Посольство России в Праге. Фото: Reuters

Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают в МИД Чехии", - заявили в посольстве РФ в Праге.

По данным европейских СМИ, речь идёт о якобы сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, пишет interfax.by. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, так как утверждают, что пришли к выводу, что российская разведка якобы причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда, как напоминают СМИ, погибли двое человек.

Чешское радио отмечает, что премьер страны Анджей Бабиш на экстренно созданной пресс-конференции заявил, что у властей якобы есть данные, указывающие на "причастность российских спецслужб ко взрыву".
 
Со своей стороны, глава МВД Ян Гамачек пояснил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну.
 
 
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Чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, посол России в Праге вызван в МИД страны, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии...
 
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