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«Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»
Источник материала: Партизан
В сюжете ОНТ показали семь человек, которые якобы планировали покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи, а также переворот. Некоторые из них прокомментировали записи онлайн-конференций, продемонстрированных в эфире.
Еще один из «семерки», ученый Александр Перепечко, также проживающий в США, в комментарии «Радыё Свабода»
Перепечко подчеркнул, что во время онлайн-дискуссий велись дискуссии обо всех возможных и невозможных вариантах сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.
— Государственный переворот — главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое, — подчеркивает ученый.
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«Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»
В сюжете ОНТ показали семь человек, которые якобы планировали покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи, а также переворот. Некоторые из них...
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