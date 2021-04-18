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«Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»

18.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сюжете ОНТ показали семь человек, которые якобы планировали покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи, а также переворот. Некоторые из них прокомментировали записи онлайн-конференций, продемонстрированных в эфире.



Еще один из «семерки», ученый Александр Перепечко, также проживающий в США, в комментарии «Радыё Свабода» отметил, что удивлен тому факту, что разговоры между ним и его коллегами по Zoom стали поводом для громких заявлений о терроризме. По его словам ученого, такие регулярные видеопереговоры ведутся уже почти полгода. Он также добавил, что отрывки некоторых из этих дискуссий публикуются на сайте geostrategy.info.

Перепечко подчеркнул, что во время онлайн-дискуссий велись дискуссии обо всех возможных и невозможных вариантах сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.

— Государственный переворот — главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое, — подчеркивает ученый.
 
 
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В сюжете ОНТ показали семь человек, которые якобы планировали покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи, а также переворот. Некоторые из них...
 
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