«Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»









Александр Перепечко, также проживающий в США, в комментарии «Радыё Свабода» отметил , что удивлен тому факту, что разговоры между ним и его коллегами по Zoom стали поводом для громких заявлений о терроризме. По его словам ученого, такие регулярные видеопереговоры ведутся уже почти полгода. Он также добавил, что отрывки некоторых из этих дискуссий публикуются на сайте geostrategy.info. Еще один из «семерки», ученый, также проживающий в США, в комментарии «Радыё Свабода», что удивлен тому факту, что разговоры между ним и его коллегами по Zoom стали поводом для громких заявлений о терроризме. По его словам ученого, такие регулярные видеопереговоры ведутся уже почти полгода. Он также добавил, что отрывки некоторых из этих дискуссий публикуются наgeostrategy.info.





Перепечко подчеркнул, что во время онлайн-дискуссий велись дискуссии обо всех возможных и невозможных вариантах сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.





— Государственный переворот — главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое, — подчеркивает ученый.



