Белорусские хоккеисты обыграли венгров в Будапеште

сообщает Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею одолела команду Венгрии в товарищеском матче в Будапеште,Sputnik.





Встреча состоялась в субботу, 17 апреля, и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу белорусской сборной.





В составе победителей точными бросками отметились Артем Демков (3-я минута), Михаил Стефанович (55-я, в большинстве) и Андрей Белевич (59-я, в большинстве). У хозяев - Скотт Маколей (3-я) и Бенце Сираньи (49-я).





Напомним, накануне белорусы с крупным счетом обыграли сборную Австрии (5:1).





В рамках подготовки к чемпионату мира в Риге белорусские хоккеисты проведут еще несколько матчей. Ближайшие намечены на 23 и 24 апреля в Москве против сборной России.















