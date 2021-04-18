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Белорусские хоккеисты обыграли венгров в Будапеште

18.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы одержали две победы в Будапеште: накануне с крупным счетом подопечные Михаила Захарова обыграли команду Австрии.

Белорусские хоккеисты обыграли венгров в Будапеште
© Photo : ФХРБ
Сборная Беларуси по хоккею одолела команду Венгрии в товарищеском матче в Будапеште, сообщает Sputnik.  

Встреча состоялась в субботу, 17 апреля, и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу белорусской сборной.

В составе победителей точными бросками отметились Артем Демков (3-я минута), Михаил Стефанович (55-я, в большинстве) и Андрей Белевич (59-я, в большинстве). У хозяев - Скотт Маколей (3-я) и Бенце Сираньи (49-я).

Напомним, накануне белорусы с крупным счетом обыграли сборную Австрии (5:1). 

В рамках подготовки к чемпионату мира в Риге белорусские хоккеисты проведут еще несколько матчей. Ближайшие намечены на 23 и 24 апреля в Москве против сборной России. 
 
 
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Белорусы одержали две победы в Будапеште: накануне с крупным счетом подопечные Михаила Захарова обыграли команду Австрии.
 
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