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В знак поддержки Украины: Британия решила направить корабли в Черное море

18.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр - Sputnik. Великобритания решила направить эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в Черное море в знак солидарности с союзниками по НАТО и Украиной.

Как сообщает Times со ссылкой на источники в королевских ВМС, военные корабли выберут из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море.

В случае необходимости, а именно "угрозы со стороны российских кораблей", на помощь смогут оперативно вылететь истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth. При этом сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море. Как сообщил Times источник в ВМС Великобритании, Лондон "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации".

Как ожидается, британские военные корабли войдут в акваторию Черного моря в мае.

Корабли США в Черном море

Ранее США сообщили о планируемом проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Как уточнял тогда источник в МИД Турции, американцы планировали находиться в акватории Черного моря с середины апреля до 4-5 мая.

© Sputnik
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Эти планы ожидаемо вызвали негативную реакцию в России. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американским военным кораблям "нечего делать у берегов России". По его словам, американцы таким образом просто испытывают Москву на прочность, "играют на нервах". Впрочем, у оппонентов ничего не получится, заверил он.

Два военных корабля должны были пересечь Босфор 15 апреля, но в итоге США внезапно и без объяснения причин поменяли планы.

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Теги: Минск
 
 
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Также сообщается, что "в случае угрозы с российской стороны" на помощь кораблям смогут оперативно прийти истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth.
 
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