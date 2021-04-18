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В знак поддержки Украины: Британия решила направить корабли в Черное море
18.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр - Sputnik. Великобритания решила направить эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в Черное море в знак солидарности с союзниками по НАТО и Украиной.
Как сообщает Times со ссылкой на источники в королевских ВМС, военные корабли выберут из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море.
В случае необходимости, а именно "угрозы со стороны российских кораблей", на помощь смогут оперативно вылететь истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth. При этом сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море. Как сообщил Times источник в ВМС Великобритании, Лондон "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации".
Как ожидается, британские военные корабли войдут в акваторию Черного моря в мае.
Корабли США в Черном море
Ранее США сообщили о планируемом проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Как уточнял тогда источник в МИД Турции, американцы планировали находиться в акватории Черного моря с середины апреля до 4-5 мая.
Эти планы ожидаемо
Два военных корабля должны были пересечь Босфор 15 апреля, но в итоге США внезапно и без объяснения причин
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Также сообщается, что "в случае угрозы с российской стороны" на помощь кораблям смогут оперативно прийти истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth.
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