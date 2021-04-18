Пенсионер-экстремал катается на самодельном сноуборде – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Страсть к экстремальному активному отдыху пенсионер Павел Конев не утратил даже в свои 67: уже более 20 лет спортсмен-любитель мастерит доски для катания из простой фанеры, а потом проверяет их пригодность на склонах Пинежского района.

По словам мужчины, сноубордингом он увлекся относительно недавно, раньше же всегда отдавал предпочтение лыжам. Чтобы не тратить большие суммы на профессиональное оборудование, решил все сделать сам, включая экипировку для катания.

"Человек если научился на лыжах кататься в детстве, его уже учить [стоять на сноуборде] не надо. Он уже умеет, можно сказать. Просто на одну лыжу [надо] встать", - объясняет Павел.

Процесс создания доски для катания тоже оказался непростым: чтобы концы сноуборда были загнутыми, фанеру необходимо вымачивать в холодной воде, после чего сушить ее под прессом и на специальных распорках. Особое внимание Павел уделяет креплениям: мастерит специальные замки-ключи с использованием не менее 20 саморезов. Всего же на подготовку такой доски у спортсмена уходит целое лето.

Другой важный аспект в катании - регулярность тренировок. В своем возрасте Павел занимается не реже четырех раз в неделю и признается, что больше всего любит скоростные спуски и трюки с вращением. Летом пенсионер тоже отдыхает активно: играет в теннис или катается на велосипеде и водных лыжах.

Заняться же спортом профессионально Павел никогда не планировал и потому не участвовал в каких-либо соревнованиях. Однако сейчас он всегда не против принять гостей на своих Пинежский склонах и покататься с приезжающими ребятами.