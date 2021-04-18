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В Пинском районе найдены тела супругов в частном доме
Источник материала: Партизан
В четверг, 15.04.2021, в одном из сельских населенных пунктов Пинского района мужчина убил свою жену, после чего совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По информации СК, днем 15 апреля в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что обнаружила в частном доме труп 50-летней женщины с признаками насильственной смерти.
По предварительным данным, утром 51-летний мужчина поссорился со своей супругой и ударил ее в шею ножом. Женщина скончалась на месте. После этого он ушел в соседнюю комнату и совершил суицид.
Возбуждено уголовное дело.
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В четверг, 15.04.2021, в одном из сельских населенных пунктов Пинского района мужчина убил свою жену, после чего совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба...
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