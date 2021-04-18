В Пинском районе найдены тела супругов в частном доме





По информации СК, днем 15 апреля в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что обнаружила в частном доме труп 50-летней женщины с признаками насильственной смерти.





По предварительным данным, утром 51-летний мужчина поссорился со своей супругой и ударил ее в шею ножом. Женщина скончалась на месте. После этого он ушел в соседнюю комнату и совершил суицид.





Возбуждено уголовное дело.