ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинском районе найдены тела супругов в частном доме

18.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В четверг, 15.04.2021, в одном из сельских населенных пунктов Пинского района мужчина убил свою жену, после чего совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


По информации СК, днем 15 апреля в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что обнаружила в частном доме труп 50-летней женщины с признаками насильственной смерти. 

По предварительным данным, утром 51-летний мужчина поссорился со своей супругой и ударил ее в шею ножом. Женщина скончалась на месте. После этого он ушел в соседнюю комнату и совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело.
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 15.04.2021, в одном из сельских населенных пунктов Пинского района мужчина убил свою жену, после чего совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Типовой проект дома по-голландски: дерево, изогнутые стены и никаких лишних опор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by