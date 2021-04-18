|
Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании
Источник материала: Партизан
Каталонцы в концовке матча отправили в ворота соперника четыре мяча. Каталонская Барселона выиграла первый трофей в сезоне, обыграв в финале Кубка Испании Атлетик со счетом 4:0.
Баски продержались до 60-й минуты,
В оставшееся время дубль сделал Лионель Месси, которому по разу голевые пасы выдали де Йонг и Альба.
Отметим, что Барселона завоевала 31-й Кубок Испании в истории.
Атлетик – Барселона – 0:4
Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 68, 72.
Атлетик: Симон – Де Маркос, Альварес (Нуньес, 67), Мартинес, Баленсиага – Беренгер (Весга, 54), Д. Гарсия, Лопес (Берчиче, 68), Муниаин (Лекуэ, 46) – Уильямс (Вильялибре, 67), Р. Гарсия.
Барселона: Тер Штеген – Мингеса (Брайтвейт, 88), Пике (Араухо, 81), Лангле – Бускетс – Дест (Роберто, 74), Де Йонг, Педри (Мориба, 82), Альба – Месси, Гризманн (Дембеле, 88).
Предупреждения: Д. Гарсия, Берчиче.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каталонцы в концовке матча отправили в ворота соперника четыре мяча. Каталонская Барселона выиграла первый трофей в сезоне, обыграв в финале Кубка Испании Атлетик...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)