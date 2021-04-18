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Типовой проект дома по-голландски: дерево, изогнутые стены и никаких лишних опор
Источник материала: Tut.by
Амстердамская студия Woonpioniers построила в Нидерландах сборный дом с высокими изогнутыми стенами, переходящими в крышу. Таким образом архитекторы избавили конструкцию от дополнительных опор. Подробности об этом доме рассказывает
Этот модульный дом называется «Индиго». По сути, это типовой проект, который может видоизменяться в зависимости от пожеланий клиента и выбранного им места.
Конкретно этот дом разработан для семейной пары и находится в голландской деревне.
Все дома «Индиго» построены из сборных конструкций из клееного бруса, чтобы свести к минимуму отходы, время на транспортировку и строительство, а также воздействие на окружающую среду.
Первое, что бросается в глаза, — высокие потолки и переходящие в крышу изогнутые стены. Это сделано для усиления крыши и для того, чтобы не было нужды в дополнительных конструктивных опорах, которые сокращали бы пространство.
Дом условно можно разделить на две основные части: большая гостиная и спальная зона.
Фундамент у дома — блочный. Снаружи дом облицован мореной лиственницей, а внутренние стены отделаны елью. Пол — из полированного цемента.
Дом отапливается тепловым насосом «воздух-вода».
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Снаружи дом облицован мореной лиственницей, а внутренние стены отделаны елью. Пол - из полированного цемента.
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