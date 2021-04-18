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Байден пообещал повысить квоту приема беженцев

18.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что из-за "кризиса на границе с Мексикой" обсуждение новой квоты решено перенести.

О намерении Байдена увеличить квоту на прием беженцев сообщает Bloomberg.

"Мы собираемся увеличить это число", — цитирует издание американского лидера.

По словам Байдена, работу над проблемой беженцев задержал "кризис с молодыми людьми" на границе с Мексикой, и власти США "не могли делать две вещи одновременно". 

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Американских экспертов удивило слово "кризис", так как ранее Белый дом не называл так ситуацию на границе США и Мексики. В конце марта сотни мигрантов, в том числе несовершеннолетние и семьи с детьми, после безуспешных попыток попасть в Штаты, были вынуждены оставаться в участках погранслужбы. Скандал был вызван тем, что в этих участках они находились дольше, чем положено по закону.

В феврале Байден заявлял о планах увеличить квоту приема беженцев в 2022-м году до 125 тысяч человек. Но как позднее пояснила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, это "кажется маловероятным, учитывая разрушенную программу, которую мы унаследовали".

 
Теги: Минск
 
 
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А пока президент США подписал указ, который сохраняет квоту на прием беженцев в 2021-м году на уровне в 15 тысяч человек – столько же был готов принять и Трамп.
 
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