Байден пообещал повысить квоту приема беженцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что из-за "кризиса на границе с Мексикой" обсуждение новой квоты решено перенести.

О намерении Байдена увеличить квоту на прием беженцев сообщает Bloomberg.

"Мы собираемся увеличить это число", — цитирует издание американского лидера.

По словам Байдена, работу над проблемой беженцев задержал "кризис с молодыми людьми" на границе с Мексикой, и власти США "не могли делать две вещи одновременно".

Американских экспертов удивило слово "кризис", так как ранее Белый дом не называл так ситуацию на границе США и Мексики. В конце марта сотни мигрантов, в том числе несовершеннолетние и семьи с детьми, после безуспешных попыток попасть в Штаты, были вынуждены оставаться в участках погранслужбы. Скандал был вызван тем, что в этих участках они находились дольше, чем положено по закону.

В феврале Байден заявлял о планах увеличить квоту приема беженцев в 2022-м году до 125 тысяч человек. Но как позднее пояснила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, это "кажется маловероятным, учитывая разрушенную программу, которую мы унаследовали".