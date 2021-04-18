Автозадачка на выходные. Попробуйте разгадать секрет тайного знака японских водителей

Источник материала: Tut.by

В Японии существуют свои интересные автомобильные традиции и правила. Об одной из особенностей страны восходящего солнца и будет наша очередная автозадачка, скорее даже, автозагадка.

Отдельные категории водителей в Японии обязаны наклевать на автомобили специальные знаки. Например, символ «wakaba» (или «shoshinsha») является обязательным для водителей, чей стаж не превышает одного года. Выглядит он так:



Фото: EN.WIKIPEDIA.ORG

Особый знак был придуман в 1998 году для другой категории водителей. Его установка настойчиво рекомендуется японской полицией. Первоначальный вариант этого значка назывался koreisha и символизировал осенний лист.





Но водители, которым предписывали наклеивать этот значок, возмутились. И в 2011 году его заменили на другой, в виде четырехлистного клевера, который сочли более уместным.





Ответ расскажем в понедельник, 19 апреля, в 11.00.

Опрос Какой категории водителей в Японии настоятельно рекомендуется наклеивать на свой автомобиль значок в виде четырехлистного клевера? Глухим водителям 9% Пожилым водителям 67% Многодетным водителям 24% С этого устройства голос уже учтен 159 ответов

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