|
Автозадачка на выходные. Попробуйте разгадать секрет тайного знака японских водителей
Источник материала: Tut.by
В Японии существуют свои интересные автомобильные традиции и правила. Об одной из особенностей страны восходящего солнца и будет наша очередная автозадачка, скорее даже, автозагадка.
Отдельные категории водителей в Японии обязаны наклевать на автомобили специальные знаки. Например, символ «wakaba» (или «shoshinsha») является обязательным для водителей, чей стаж не превышает одного года. Выглядит он так:
Особый знак был придуман в 1998 году для другой категории водителей. Его установка настойчиво рекомендуется японской полицией. Первоначальный вариант этого значка назывался koreisha и символизировал осенний лист.
Но водители, которым предписывали наклеивать этот значок, возмутились. И в 2011 году его заменили на другой, в виде четырехлистного клевера, который сочли более уместным.
Ответ расскажем в понедельник, 19 апреля, в 11.00.
Опрос
С этого устройства голос уже учтен159 ответов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии существуют свои автомобильные традиции, которые могут показаться нам странными. Там есть своя система знаков, которые наклеивают на машины водители...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)