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10 фотографий, которые доказывают, что наглость котов не имеет границ

18.04.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фотографий, которые доказывают, что наглость котов не имеет границ

Владельцы котов не понаслышке знают, что питомцы считают себя центром Вселенной и ни в чем себе не отказывают. Разорвать бумагу в клочья и разбросать по всей квартире? Легко! Забраться в холодильник и чем-нибудь там полакомиться, пока никто не видит? Святое дело!

В этой подборке – фотографии, которые служат лучшим доказательством того, что наглость котов безгранична. Но злиться на них невозможно. Убедитесь сами! 


Rajbangsa 


m4rceline 


OneGreenSlug 


DoYourBestest 


catherinexox 


reevescfr 


Calicko44 


BammyUptown 


jbird8806 


isometric95 



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Владельцы котов не понаслышке знают, что питомцы считают себя центром Вселенной и ни в чем себе не отказывают. Разорвать бумагу в клочья и разбросать по всей...
 
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