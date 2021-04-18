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10 фотографий, которые доказывают, что наглость котов не имеет границ
Источник материала: ОНТ
Владельцы котов не понаслышке знают, что питомцы считают себя центром Вселенной и ни в чем себе не отказывают. Разорвать бумагу в клочья и разбросать по всей квартире? Легко! Забраться в холодильник и чем-нибудь там полакомиться, пока никто не видит? Святое дело!
В этой подборке – фотографии, которые служат лучшим доказательством того, что наглость котов безгранична. Но злиться на них невозможно. Убедитесь сами!
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Владельцы котов не понаслышке знают, что питомцы считают себя центром Вселенной и ни в чем себе не отказывают. Разорвать бумагу в клочья и разбросать по всей...
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