Протесты в США и Испании: правоохранители реагируют жестко

Источник материала: ОНТ

В США не утихают протесты против полицейского насилия и расизма.

После убийства афромериканца в Миннеаполисе люди требуют справедливого расследования. Офицера уволили. Но пыл улиц это не охладило. Для разгона полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Неспокойно было и в Чикаго. Здесь протестующие требуют наказать полицейского за убийство 13-летнего латиноамериканца.

Дубинки и кулаки пошли в ход в испанском городе Витория-Гастейс. Сталелитейщики вышли на улицы, чтобы отстоять свои рабочие места. Руководство компании решило уволить каждого седьмого сотрудника из-за убытков.

Фото: Pixabay

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