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Протесты в США и Испании: правоохранители реагируют жестко
Источник материала: ОНТ
В США не утихают протесты против полицейского насилия и расизма.
После убийства афромериканца в Миннеаполисе люди требуют справедливого расследования. Офицера уволили. Но пыл улиц это не охладило. Для разгона полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Неспокойно было и в Чикаго. Здесь протестующие требуют наказать полицейского за убийство 13-летнего латиноамериканца.
Дубинки и кулаки пошли в ход в испанском городе Витория-Гастейс. Сталелитейщики вышли на улицы, чтобы отстоять свои рабочие места. Руководство компании решило уволить каждого седьмого сотрудника из-за убытков.
Фото: Pixabay
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В США не утихают протесты против полицейского насилия и расизма. После убийства афромериканца в Миннеаполисе люди требуют справедливого расследования. Офицера...
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