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Белорус Андрей Орловский одержал победу на турнире UFC on ESPN 22
Источник материала: ОНТ
В ночь на 18 апреля в США проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 22. Во втором по значимости бое вечера в клетку октагона вышли белорус Андрей Орловский и американец Чейз Шерман.
42-летний уроженец Бобруйска стал победителем по итогам трехраундового поединка – все трое судей выставили отметки 29-28. Статистика выступлений Орловского после триумфа установлена на отметках 31-20 (2 NC).
31-летний Шерман после поражения может похвастаться рекордом в MMA 15-7.
Фото: UFC
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В ночь на 18 апреля в США проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 22. Во втором по значимости бое вечера в клетку октагона вышли белорус Андрей Орловский и...
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