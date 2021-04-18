Белорус Андрей Орловский одержал победу на турнире UFC on ESPN 22

Источник материала: ОНТ

В ночь на 18 апреля в США проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 22. Во втором по значимости бое вечера в клетку октагона вышли белорус Андрей Орловский и американец Чейз Шерман.

42-летний уроженец Бобруйска стал победителем по итогам трехраундового поединка – все трое судей выставили отметки 29-28. Статистика выступлений Орловского после триумфа установлена на отметках 31-20 (2 NC).

31-летний Шерман после поражения может похвастаться рекордом в MMA 15-7.

Фото: UFC

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