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Белорус Андрей Орловский одержал победу на турнире UFC on ESPN 22

18.04.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Андрей Орловский одержал победу на турнире UFC on ESPN 22

В ночь на 18 апреля в США проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 22. Во втором по значимости бое вечера в клетку октагона вышли белорус Андрей Орловский и американец Чейз Шерман.

42-летний уроженец Бобруйска стал победителем по итогам трехраундового поединка – все трое судей выставили отметки 29-28. Статистика выступлений Орловского после триумфа установлена на отметках 31-20 (2 NC).

31-летний Шерман после поражения может похвастаться рекордом в MMA 15-7.

Фото: UFC

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В ночь на 18 апреля в США проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 22. Во втором по значимости бое вечера в клетку октагона вышли белорус Андрей Орловский и...
 
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