«Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»

Источник материала: Салiдарнасць

В сюжете ОНТ показали семь человек , которые якобы планировали покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи, а также переворот. Некоторые из них прокомментировали записи онлайн-конференций, продемонстрированных в эфире, пишет TUT.BY .





Бывший силовик, проживаюший в Нью-Йорке, Павел Кулаженко рассказал TUT.BY, что в эфире было несколько фрагментов из разных онлайн-встреч.

— Это был открытый дискуссионный клуб, который собирался с января месяца. Состав участников конференций так же менялся. Конференции рассылались очень многим людям. На нашей дискуссионной площадке обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белоруской семье: как ускорить уход Лукашенко, — пояснил Кулаженко.

Он подчеркивает, что дискуссии теоретиков ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов не имеют.

— Хотя сейчас провластные СМИ пытаются хоть как-то «натянуть сову на глобус» и оправдать похищение в России двух граждан Беларуси и доставку их в Минск, куда они в ближайшее время не собирались, — добавил «заговорщик».

По поводу подачи отрывков из онлайн-дискуссий в сюжете гостелевидения, Павел Кулаженко выразился очень лаконично: «ни слова правды».

— Там многие фразы вырезаны из контекста, чтобы представить информацию в свете, выгодном властям.

«Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое»

Еще один из «семерки», ученый Александр Перепечко, также проживающий в США, в комментарии Радыё Свабода отметил, что удивлен тому факту, что разговоры между ним и его коллегами по Zoom стали поводом для громких заявлений о терроризме. По его словам, такие регулярные видеопереговоры ведутся уже почти полгода.

Он также добавил, что отрывки некоторых из этих дискуссий публикуются на сайте geostrategy.info.

Перепечко подчеркнул, что во время онлайн-дискуссий велись дискуссии обо всех возможных и невозможных вариантах сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.

— Государственный переворот — главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое, — подчеркивает ученый.

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