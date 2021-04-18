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Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и о розыске «Петрова» и «Боширова»

18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Чехия высылает 18 сотрудников российского посольства в Праге. Все эти люди были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб — ГРУ и Службы внешней разведки (СВР).

Об этом заявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек, передает чешское издание Denik.

По словам Бабиша и Гамачека, ГРУ причастно к взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии. Взрывы в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года.

В результате первого взрыва погибли два человека, в результате второго жертв не было. Сообщалось, что на взорвавшихся складах боеприпасы хранила в том числе чешская фирма CZ Hermex, которая поставляла оружие в Украину.

«Мне очень жаль, что чешско-российские отношения так серьезно пострадают, но мы должны отреагировать. Мы находимся в той же ситуации, что и Великобритания во время отравлений в Солсбери», — заявил глава МВД Чехии.

Одновременно чешская полиция объявила о розыске двух мужчин, которые 11-16 октября 2014 года побывали в Праге и Злинском крае. Эти люди использовали российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а также паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров, сообщает Медуза.

Судя по фото разыскиваемых мужчин и по паспортам на фамилии Петров и Боширов, речь идет о двух россиянах, которых Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. The Insider и Bellingcat писали, что Петров и Боширов — это офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

 
 
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ГРУ причастно к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.
 
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