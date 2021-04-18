В США создали «самую белую краску» — она может охлаждать дома лучше кондиционера

Источник материала: Салiдарнасць

Ученые из Университета Пердью в США создали «самую белую краску» в мире, которая отражает 98% энергии излучения солнечного света. Использование этой краски позволит не дать нагреваться домам в жарком климате и, таким образом, значительно снизит расходы на кондиционирование.

Работа опубликована в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces, пишет Медуза .





Сюлинь Жуань с образцом новой краски. Фото Purdue University

Человеческий глаз определяет цвет предмета как белый, если тот равномерно отражает энергию излучения всех волн видимого диапазона, вне зависимости от их длины. Так как часть энергии света отражается в виде тепла, белые предметы при прочих равных условиях нагреваются слабее, чем цветные.

Помимо волн видимого диапазона, есть еще ультрафиолетовое и инфракрасное излучение — поэтому способность предметов одного цвета нагреваться зависит от того, поглощает ли поверхность в том числе ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Доступные сейчас светоотражающиее белые краски отражают только 80-90% солнечного света, а также поглощают ультрафиолетовое излучение.

В новой краске в качестве белого пигмента использовался сульфат бария — в отличие от используемых в большинстве красок диоксида титана он не поглощает УФ-лучи. Помимо этого, частицы пигмента намеренно были сделаны разного размера — неоднородность позволила более эффективно рассеивать частицы света с разной длиной волны.

В итоге в ходе испытаний поверхности, покрытые новой краской, даже при прямом солнечном свете имели температуру на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды.

В результате покрытие новой краской крыши в 100 квадратных метров даст охлаждающую мощность в 11,7 киловатт. Как подчеркнул в беседе с The Guardian один из авторов исследования Сюлинь Жуань, это больше, чем у среднестатистического современного кондиционера.

Помимо прочего, новая краска отражает инфракрасные волны на длине, не поглощаемой атмосферой. Таким образом, они уходят обратно в космос и не нагревают окружающую среду, утверждают ее создатели. «Наша краска может помочь в борьбе с глобальным потеплением, помогая охладить Землю, и это здорово», — отметил Сюлинь Жуань.

Исследователи уже патентуют краску и в сотрудничестве с неназванной крупной корпорацией работают над ее запуском в коммерческий оборот. По мнению создателей, она может появиться на рынке уже через один или два года. Ее стоимость, по их словам, не будет значительно отличаться от существующих аналогов.