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Шарангович прервал голевую "засуху", но его команда опять проиграла

18.04.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До этого у белоруса в трех подряд матчах не получилось набрать ни одного результативного балла.



Белорусский хоккеист Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в очередном поединке НХЛ, его "Нью-Джерси" проиграл "Рейнджерс" - 3:6, пишет Sputnik.  

 
 Заброшенная шайба стала для Шаранговича уже десятой в дебютном сезоне НХЛ. И это с учетом того, что начинал сезон белорус в минском "Динамо". Всего на счету Егора уже 19 (10+9) очков в 41 поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что в составе "Рейнджерс" в этом матче блистали российские хоккеисты: Павел Бучневич отметился хет-триком, а Артемий Панарин к заброшенной шайбе добавил голевую передачу.  

Следующий матч "Нью-Джерси" также проведет против "Рейнджерс". Игра начнется 18 апреля в 22:00 по белорусскому времени.
 
 
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До этого у белоруса в трех подряд матчах не получилось набрать ни одного результативного балла.
 
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