В Россонском районе парень поджег одежду на пенсионерке — вымогал у нее деньги

















Вечером 2 января пьяный 22-летний молодой человек пришел к 72-летней односельчанке и стал требовать денег. Женщина не открыла ему дверь, тогда он выставил оконную раму в веранде ее дома и зашел внутрь.





Требуя денег, «гость» избил пожилую женщину. Она отдала ему 453 рубля.





Парень ушел, но позже вернулся. На этот раз, требуя денег, он облил смесью бензина и минерального масла одежду на пенсионерке и мебель в комнате. Поднес спичку — и все это загорелось. Затем злоумышленник сбежал.





Женщина закричала — и на помощь к ней прибежал односельчанин, он помог потушить горящую одежду и мебель.





Милиция задержала парня в тот же день. Его обвиняют в разбое с проникновением в жилище и умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенном общеопасным способом. Он под стражей, дело вскоре поступит в суд.





Молодой человек судим за угрозу убийством и угон.



