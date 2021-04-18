В Минском НПЦ хирургии трансплантологии и гематологии откроются новые отделения и появится томограф









сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА. Об этом рассказал заместитель директора по медицинской части НПЦ Олег Калачик,корреспондент агентства «Минск-Новости» сона БелТА.





Так, на территории центра уже завершаются строительство нового хирургического корпуса, в котором разместятся три новые операционные, одна из которых – гибридная.





Также откроются отделения, которых раньше в Беларуси не было, в частности отделение трансплантационной нефрологии.





Помимо этого, по словам Калачика, в НПЦ обновится коечный фонд – появится еще 170 мест. А на территории центра разместится пансионат для людей, которые будут сопровождать пациентов.





О. Калачик отмечает, что за последние десятилетия удалось создать бренд белорусской трансплантологии, но технологии не стоят на месте. Со всеми нововведениями НПЦ сможет не только расширить свои возможности по оказанию помощи белорусам, но и работать на развитие экспортного потенциала.





Стоит отметить, что при этом на сегодняшний день столичное НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии обеспечивает порядка 70% экспорта медицинских услуг по Минску и порядка 25%.





Завершить все строительные работы в НПЦ планируется в декабре этого года.





Директор РУП «Медтехноцентр» Олег Швед отметил, что это здание — первый стартовый объект проекта «умная больница».





— Проект подразумевает создание так называемых нейросетей. В этом здании будет осуществляться мониторинг, цифровая обработка систем лечебного газоснабжения. Для этого есть функция передачи и обработки сигнала удаленно. Также будет функция диспетчеризации. Здесь установлен полный контроль для исключения аварийных ситуаций. В здании предусмотрена система контроля с поста медсестры за лежачим пациентом, возможность изменения микроклимата в палатах и другие технологии, — пояснил он.