Умер сооснователь Adobe и один из разработчиков PDF Чарльз Гешке

Сооснователь компании Adobe, создающей программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке умер в пятницу в США на 82-м году жизни. Об этом сообщается в письме, разосланном главой компании Шантану Нарайеном ее сотрудникам, пишет ТАСС .