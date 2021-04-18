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Умер сооснователь Adobe и один из разработчиков PDF Чарльз Гешке

18.04.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сооснователь компании Adobe, создающей программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке умер в пятницу в США на 82-м году жизни. Об этом сообщается в письме, разосланном главой компании Шантану Нарайеном ее сотрудникам, пишет ТАСС.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — цитирует текст письма агентство Associated Press.

Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги — Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто. В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.

 
 
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