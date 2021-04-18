Умер сооснователь Adobe и один из разработчиков PDF Чарльз Гешке

Источник материала: Tut.by

Сооснователь компании Adobe, создающей программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке умер в пятницу в США на 82-м году жизни. Об этом сообщается в письме, разосланном главой компании Шантану Нарайеном ее сотрудникам, пишет ТАСС .

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx — Adobe (@Adobe) April 17, 2021

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — цитирует текст письма агентство Associated Press .

Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги — Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто. В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.