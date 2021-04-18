ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В центре Гомеля ползала змея, её поймали спасатели

18.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В центре Гомеля днём 16 апреля ползала змея. Об этом сообщило сообщество Вконтакте «ЧП Гомель».


Иллюстративное фото

Гомельчане заметили животное на проспекте Победы, пишут Cильные новости. Прохожие решили не рисковать, так не могли сами определить разновидность змеи, и позвонили в МЧС.

Спасатели с помощью специального инструмента и мешка забрали змею с улицы.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Гомеля днём 16 апреля ползала змея. Об этом сообщило сообщество Вконтакте «ЧП Гомель».
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер сооснователь Adobe и один из разработчиков PDF Чарльз Гешке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by