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В центре Гомеля ползала змея, её поймали спасатели
Источник материала: Партизан
В центре Гомеля днём 16 апреля ползала змея. Об этом
Иллюстративное фото
Гомельчане заметили животное на проспекте Победы,
Спасатели с помощью специального инструмента и мешка забрали змею с улицы.
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В центре Гомеля днём 16 апреля ползала змея. Об этом сообщило сообщество Вконтакте «ЧП Гомель».
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