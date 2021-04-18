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В Борисовском районе пьяный дальнобойщик направил автопоезд в кювет

18.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.



На территории Борисовского района, на 25-м километре автомобильной дороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны, 39-летний водитель автопоезда в составе тягача «Вольво» с полуприцепом «Крона» не справился с управлением, пишет EX-PRESS.BY со ссылкой на пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Машина съехала в правый по ходу движения кювет. Грузовик получил механические повреждения. По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя зафиксировано 2,68 промилле алкоголя.

Отметим, что уровень выше 2,5 промилле считается тяжелым алкогольным опьянением.

Обычно в этом случае сильно нарушены все психические и физические функции, в том числе восприятие. Наступает эмоциональная бесчувственность. Повышен риск захлебнуться собственной рвотой, упасть и нанести себе серьезную травму или стать жертвой другого несчастного случая.

Водителю грозит штраф в размере 200 базовых величин (на сегодняшний день 5800 рублей) с лишением права управления транспортным средством сроком на пять лет.

На текущей неделе это уже второе ДТП с пьяным дальнобойщиком в Минской области, сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекция в ближайшие дни проведет ряд профилактических мероприятий, таких как контроль при выпуске на линию грузоперевозчиков и рейды на дорогах по проверке физического состояния водителей автопоездов.
 
 
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Водитель был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.
 
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