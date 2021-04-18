На борисовской многоэтажке замечена табличка для дяди Степы

Фото: «Типичный Борисов»

Табличку для дяди Степы заметили на торце одной из многоэтажек в Борисове. Фото опубликовали в паблике «Типичный Борисов»,EX-PRESS.BY. Борисовчане шутят, что прочитать ее можно, но нужно залезть на автомобиль такси.