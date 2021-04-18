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На борисовской многоэтажке замечена табличка для дяди Степы
Источник материала: Партизан
Как ее удалось разместить на уровне третьего этажа — неизвестно.
Фото: «Типичный Борисов»
Табличку для дяди Степы заметили на торце одной из многоэтажек в Борисове. Фото опубликовали в паблике «Типичный Борисов»,
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Как ее удалось разместить на уровне третьего этажа — неизвестно.
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